Aliou Sall hué au stade Amadou Barry, les jeunes lui réclament leur « 400.000 »

Le maire de Guédiawaye et par ailleurs ex-directeur général de la Caisse des dépôts et de consignations (Cdc) n’est pas prêt à oublier sitôt l’accueil qui lui a été réservé ce week-end au stade Amadou Barry, situé dans son fief. Venu présider la finale départementale des Navétanes, Aliou Sall a été hué, au moment de faire son tour d’honneur, par le fameux chanson « Sunu 400 mille » (nos 400 mille). Une façon pour certains supporters qui ne lui sont pas favorables de réclamer leur part dans l’affaire des contrats pétrolier.

Accusé dans un reportage de la BBC d’avoir détourné 600 milliards FCFA, le jeune frère du président de la République, de son côté, minimise les huées. « Je préfère fêter la jeunesse de Guédiawaye et me consacrer à cette finale qui est une belle fête », a-t-il fait savoir.



Malgré l’insistance de certains supporters qui n’arrêtaient pas de chanter, « Aliou Sall, Sunu 400 mille », le maire du département, qui a déboursé la somme de six (6) millions de F Cfa pour la finale, a néanmoins assisté à toute la rencontre.