Bundesliga – Nicolas Jackson, buteur, champion avec le Bayern à 4 journées de la fin

Le Bayern Munich a décroché le titre de champion d’Allemagne ce dimanche suite à sa victoire face à Stuttgart (4-2).

Les coéquipiers de Nicolas Jackson, buteur, ont profité de la défaite de leur dauphin du Borussia Dortmund battu à Hoffenheim (2-1). Il ne suffisait donc qu’un seul point aux Bavarois pour s’adjuger, à quatre journées de la fin, un titre qui ne pouvait déjà plus leur échapper.

Ils ont également explosé le précédent record de buts inscrits en une saison. Une marque qui tenait depuis 54 ans. Alors qu’il reste encore quatre rencontres à disputer, les Bavarois ont déjà marqué 109 buts et possèdent une différence de buts hallucinante de + 70.

Pour le Bayern Munich, il s’agit du 35e « Meisterschale » et du deuxième consécutif sous Vincent Kompany.