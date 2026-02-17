Le milieu international sénégalais de Tottenham, Pape Matar Sarr, a apporté son soutien aux supporters sénégalais placés en détention depuis 30 jours, à la suite de la finale polémique ayant opposé le Maroc au Sénégal (0-1), le 18 janvier dernier à Rabat.

Dans un message publié sur X, le joueur a dénoncé une décision qu’il juge injuste. « 30 jours de détention pour des supporters dont le seul tort a été de soutenir leur équipe avec passion. Nous dénonçons fermement cette injustice et demandons leur libération. Soutien total à nos compatriotes », a-t-il écrit.

Pour rappel, ces supporters avaient été arrêtés au terme de cette rencontre très tendue, marquée par de vives contestations. Depuis, leur situation continue de susciter indignation et appels à leur libération au sein de l’opinion publique sénégalaise.