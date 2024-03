Sidath Sarr s’exprime au sujet de son fils Pape Matar Sarr : « Il lui reste une bonne marge de progression »

La saison actuelle se révèle être une aventure exceptionnelle pour Pape Matar Sarr du côté de Tottenham. Après son transfert en provenance de Metz, le jeune talent sénégalais a connu une première saison difficile, éprouvant des difficultés à obtenir un temps de jeu conséquent. Toutefois, au cours de cette saison, sous la direction d’Ange Postecoglou, le joueur sénégalais s’est affirmé en tant que titulaire incontesté au milieu de terrain des Spurs.

Son père, Sidath Sarr, également entraîneur de la Sonacos, a partagé ses réflexions sur la remarquable progression de son fils dans une interview avec Wiwsport. « Je l’encourage, le félicite, tout en continuant à prier pour lui, car ce n’était pas facile quand il a quitté Metz pour Tottenham. En tant que parent et ancien sportif, je lui prodigue des conseils, et maintenant, nous pouvons voir la saison qu’il est en train de réaliser. Il se peut que la patience dont il a fait preuve l’année dernière ait contribué à le placer là où il est aujourd’hui. De plus, il bénéficie de la confiance de son nouvel entraîneur « , a confié le père fier.

Sidath Sarr a souligné la patience démontrée par le milieu de terrain sénégalais, l’année précédente, qui semble maintenant porter ses fruits. « Je me dis que Pape n’a pas encore montré sa vraie valeur ; il lui reste une bonne marge de progression, et Dieu a fait qu’il est sur une bonne voie. Donc, je lui conseille de ne pas trop se presser. Le football est difficile, et heureusement, il n’a pas brûlé les étapes. Il est passé par les équipes jeunes, puis par l’équipe première du Sénégal. On lui demande juste de ne pas trop se précipiter, » a ajouté-t-il. Cette saison, Pape Matar Sarr a déjà totalisé 22 matchs en Premier League sous les couleurs des Spurs, dont 18 en tant que titulaire. Le milieu de terrain a également inscrit 3 buts et délivré deux passes décisives.