1/4 de Finale Coupe du Maire – Hommes : Remake entre l’AS Douanes et la Ville de Dakar, le finaliste malheureux DUC rencontrera le promu GBA

À l’issue des huitièmes de finale, place aux quarts de finale de la Coupe du maire hommes de l’édition 2024. Une compétition qui ne verra pas la tenante du titre, la Jeanne d’Arc battue par le Port. Il y aura des affiches attrayantes, telles que AS Douanes/ASCVD ou encore DUC/GBA.

La succession de la Jeanne d’Arc de Dakar est lancée, avec huit équipes qui chercheront à remporter le graal. Très en difficulté en championnat avec sa 7e place, USPA cherchera à sauver sa saison, même si cela demandera beaucoup de travail. Les Parcellois se confronteront à l’ASCC Bopp, qui a également manqué l’opportunité de jouer les play-offs et souhaite aller le plus loin possible dans cette compétition. Dans l’autre rencontre, deux formations malades seront confrontées, l’USO et l’USCT Port. Il est important de se souvenir que ces deux équipes ne joueront pas les play-offs et vont faire tout leur possible pour continuer l’aventure. Les deux rencontres ont lieu le mercredi 5 juin au stadium Marius Ndiaye.

Malheureux finaliste lors de l’édition précédente, le DUC tentera probablement de revenir en finale. Les étudiants affronteront les élégants promus, à savoir la GBA, qui réalise une saison remarquable. Ces deux formations ont obtenu leur billet pour les play-offs. Le match le plus captivant pour les passionnés de la balle orange sera celui qui opposera l’AS Douanes à la Ville de Dakar. Il s’agira d’un remake de la demi-finale de la Coupe Saint-Michel où le club municipal avait battu les Gabelous. La même poule en championnat regroupe également ces deux grands du basket sénégalais, l’ASCVD occupant temporairement la première place en attendant leur match retard. Ces deux rencontres auront lieu le jeudi 6 juin, toujours au stadium Marius Ndiaye.

Voici la Programmation des matchs :

Mercredi 5 juin – Stadium Marius Ndiaye

16 H 00 : USPA – Bopp

18 H 00 : USCT Port – USO

Jeudi 6 juin – Stadium Marius Ndiaye

15 H 00 : DUC – GBA

16 H 45 : AS Douanes – ASCVD