Eau et Assainissement : Le nouveau ministre Cheikh Tidiane Dièye reçoit les doyens du secteur …

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Cheikh Tidiane Dieye, exprime sa fierté en accueillant les doyens du secteur de l’eau et de l’assainissement, désormais réunis au sein de l’association SENHYDRO.

« Ils ont été les pionniers dans le domaine et ont conçu et mis en œuvre la plupart des projets en matière d’accès à l’eau aussi bien au Sénégal que dans les pays africains et les institutions internationales où leur expertise a souvent été sollicitée », déclare Cheikh Tidiane Dièye.

D’après lui, il compte s’appuyer sur leur expérience et leur volonté à continuer à servir la patrie pour engager et réussir les projets ambitieux qu’ils ont pour le secteur, conformément à la vision indiquée par le Président de la République SEM Bassirou Diomaye Faye et sous la coordination opérationnelle de Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko.

« Nous voulons changer d’échelle, d’ambition et de paradigme pour faire de l’eau le principal levier de la transformation économique et sociale du Sénégal: de l’eau à boire; de l’eau pour l’agriculture; l’élevage; la reforestation du pays; etc. De l’eau partout, de l’eau pour tous et pour tous les usages. Telle est l’ambition du PROJET », ajoute-t-il.