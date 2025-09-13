Rufisque : deux hommes séquestrent une fille de 14 ans et la violent pendant plusieurs jours

Le mis en cause s’identifie comme suit : O. Diop, âgé de 25 ans, se présentant comme agent de la Seneau, domicilié au champ de course à Rufisque. Selon la plainte déposée par M. Ba, au courant du mois de janvier 2025, sa fille N. Ba, âgée de 14 ans, avait fugué du domicile familial, d’après des sources de Seneweb. Recherchée pendant deux jours, elle a été retrouvée dans un coin de rue en train de boitiller.Ramenée à la maison, l’adolescente a avoué avoir été détournée par les nommés T. Ba et O. Diop qui l’ont enfermée dans une chambre au champ de course pendant deux jours et ont abusé d’elle à plusieurs reprises.

L’expertise médicale confirme les violences

Suite à la réquisition du commissariat central de Rufisque du 25 janvier 2025 adressée au directeur de l’hôpital Youssou Mbargane, le médecin gynécologue a attesté de blessures vaginales dues à une défloration de l’hymen, confirmant ainsi les allégations de viol.

Activement recherchés suite à la plainte, les deux mis en cause avaient disparu dans la nature depuis le mois de janvier dernier, échappant temporairement aux investigations policières.

Dans un développement particulièrement inquiétant, la jeune victime a de nouveau disparu. À son retour, elle a déclaré avoir été enlevée par les mêmes personnes.

O. Diop arrêté, son complice T. Ba toujours recherché

O. Diop a finalement été surpris puis arrêté par les policiers de la sûreté urbaine de Rufisque dans sa chambre située au champ de course. Lors de son interrogatoire sommaire, il a nié de manière peu convaincante avoir entretenu des rapports sexuels avec la mineure.Il prétend avoir simplement prêté sa chambre à T. Ba lors de sa rencontre avec la fille.

Auditionnée par les enquêteurs, la victime, qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, a déclaré avoir été enfermée dans la chambre d’O. Diop par ce dernier et son complice T. Ba, qui se sont « relayés sur elle » pendant deux jours.

Des charges particulièrement lourdes

O. Diop fait l’objet de poursuites pour association de malfaiteurs, détournement de mineure, séquestration et viol collectif, selon des sources de Seneweb. Déféré mercredi dernier au Tribunal de Grande Instance de Rufisque, le procureur a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire.