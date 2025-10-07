Le Forum Invest in Sénégal (FII Sénégal) s’est ouvert ce mardi 7 octobre au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) sous la présidence de Diomaye Faye. En présence de nombreuses délégations étrangères, le président a salué ses homologues africains, soulignant que leur participation « traduit l’excellence des liens de voisinage qui unissent nos pays » et reflète une volonté commune de renforcer la coopération régionale. L’occasion a également été mise à profit pour inviter les investisseurs à explorer les opportunités offertes par le Sénégal et à bâtir de nouveaux partenariats stratégiques.

Diomaye Faye a ensuite placé le Sénégal comme une « terre d’accueil propice aux investissements », mettant en avant la stabilité politique du pays, sa tradition démocratique et sa gouvernance transparente. Il a insisté sur l’importance des relations avec l’Arabie Saoudite, où des investissements significatifs ont été réalisés dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de la santé et de l’éducation. « Nous pouvons faire plus et nous pouvons faire mieux », a-t-il lancé, appelant à intensifier ces partenariats stratégiques.