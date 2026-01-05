Véhicules des députés : Adji Mergane Kanouté défend une « nécessité » pour l’exercice du mandat

La polémique autour de l’acquisition de véhicules destinés aux députés continue de diviser la scène politique et parlementaire. Si certains y voient un outil indispensable à l’exercice du mandat, d’autres dénoncent une gestion opaque et un déficit de redevabilité au sommet de l’institution.

Pour Adji Mergane Kanouté, députée des 13ᵉ et 14ᵉ législatures, la question doit être abordée sous l’angle de l’efficacité du travail parlementaire.« Nous avons toujours soutenu que le député doit disposer d’un véhicule, qui lui permettrait de mener à bien sa mission de représentant du peuple », affirme-t-elle.

Selon la Secrétaire générale de l’UDS/A, la mission du député exige une présence permanente sur le terrain, bien au-delà de l’hémicycle. « Le député est appelé à se rapprocher des Sénégalaises et Sénégalais, pour recueillir leurs préoccupations, notamment dans les départements les plus reculés », explique-t-elle.

L’ancienne parlementaire s’appuie sur son expérience passée pour étayer son propos.

« Nous avons vécu une législature où les députés ne disposaient pas de véhicules et cette situation entravait considérablement leur mission de servir dignement le peuple qu’ils représentent », soutient-elle.

Revenant sur la controverse actuelle, Adji Mergane Kanouté estime que celle-ci découle d’un revirement politique assumé par la majorité parlementaire issue de Pastef. « La polémique sur l’achat de véhicules est soulevée parce que la majorité parlementaire de Pastef avait dénoncé l’affectation de véhicules aux parlementaires durant les législatures précédentes », avance-t-elle. Avant de conclure, sans détour : « En ravalant leurs vomissures d’hier, ils viennent de se rendre compte que nous devons rompre avec la politique politicienne et le nihilisme ».

Une dotation qui démarre dans la discrétion

Dans les faits, la remise de véhicules aux députés a déjà commencé. Un premier lot a été livré, une opération présentée comme une « réalisation » par l’institution parlementaire. Mais cette dotation, loin de faire l’unanimité, suscite de vives interrogations au sein même de l’Assemblée nationale.

Le député Thierno Alassane Sall a ouvertement mis en cause le silence entourant cette opération, qu’il juge révélateur d’un manque de transparence préoccupant. « La remise de véhicules aux députés a démarré, avec un premier lot. Le Président de l’Assemblée nationale, si prompt aux sorties intempestives, reste pourtant très discret sur cette “réalisation” », a-t-il dénoncé.

Pour Thierno Alassane Sall, cette discrétion ne relève pas du hasard. « Cette situation pose un problème de gouvernance et de redevabilité », estime-t-il, appelant à une clarification rapide à l’endroit de l’opinion publique. Le député exige des explications précises sur les conditions d’acquisition de ces véhicules. « Il nous doit des explications », insiste-t-il, avant de lister les zones d’ombre persistantes :

« À quel prix ces véhicules ont-ils été achetés ? Auprès de quel fournisseur ? Selon quelle procédure ? »

Entre défense d’une nécessité fonctionnelle et dénonciation d’un déficit de transparence, le débat sur les véhicules des députés révèle une fracture plus profonde sur la gouvernance parlementaire et la gestion des ressources publiques.