Le Venezuela ou l’échange tripartite ( Par Dr Ahmed Khalifa Niasse)

Le nom Venezuela signifie en italien la petite Venise. À cause des habitats sur pilotis de la population locale. Elle est, aujourd’hui, la clé de voute pour comprendre les frontières du monde nouveau.

Rappelez-vous cette petite phrase de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de Russie. À un enfant russe qui lui demandait de lui offrir une map monde il lui répondit : “Attends que les nouvelles frontières du monde soient fixées.”

Cela peut signifier ce qui suit. Poutine peut, désormais, faire ceci. Occuper peut être le quart de l’actuelle Ukraine et exploiter économiquement les trois quarts comme il l’entend.

En contrepartie, l’Amérique, au lieu d’aller au Moyen Orient pour s’approvisionner en pétrole va, elle même, exploiter celui vénézuélien. Le Venezuela étant le premier producteur de pétrole au monde.

D’autre part, la Chine pourrait, dans la même logique, annexer Taiwan. D’où les manœuvres militaires permanentes qui sont un véritable encerclement de la grande île.

Ce qui conduit à l’échange tripartite.

Venezuela, d’une part pour les Américains, Ukraine pour la Russie et Taiwan pour la Chine.

Et à partir de ce moment les échanges se feront au fur et à mesure sur d’autres continents .

Déjà dans une réflexion publiée il y a de cela quatre ans nous signalions qu’il y aurait une nouvelle répartition dans le continent africain. Dont le partage donnerait à la Russie les territoires sur une ligne qui partirait de Tripoli, en Libye, en passant par le Tchad, la Centrafrique, allant vers les deux Congo , le Zimbabwe….

La véritable carte du monde nouveau est en train de se dessiner. Et cela permet d’avoir une bonne lecture de l’actualité. Nous faisant un peu d’histoire récente et une prospective pour l’avenir.

Dr Ahmed Khalifa Niasse