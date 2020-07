Un Boeing 777 Cargo (ET-ARH) d’Ethiopian Airlines a pris feu, ce mercredi, à l’aéroport international de Shanghai Pudong. Les causes de l’incendie sont pour le moment inconnues. Les premières images et vidéos en circulation sur le net, montrent le feu ravageant le pont de chargement principal avant de brûler la partie supérieure du fuselage. L’avion serait âgé de 5 ans. Il venait de Bruxelles la veille (11h 51 min, GMT+8) et était programmé sur un vol vers Sao Paulo.

Articles similaires