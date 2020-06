Les conséquences de la conférence de presse oragnisée par la Perle suivie par la sortie brusque de Madiambal Diagne commencent à susciter des débats. Accusé d’avoir encouragé l’ex-président à brader le littoral national, l’ancien conseiller spécial d’Abdoulaye Wade est sorti de sa réserve. Invité de l’émission Soir Info de la TFM, Pierre Goudiaby Atépa a révélé que Madiambal Diagne comme Barthélémy Diaz qui se présentent comme les néo-protecteurs sénégalais de la nature sont les premiers prédateurs de ce même littoral qu’ils prétendent aujourd’hui protéger.

« C’est, cette hypocrisie qu’il faut arrêter. » C’est en ces termes que l’architecte, Pierre Goudiaby Atépa, invité de l’émission Soir Info de la TFM a ouvert son propos face aux journalistes qui l’interrogeaient sur le bradage dénoncé du littoral national. Partage dans auquel Madiambal Diagne, devenu protecteur 2.0 de la nature, l’a mêlé; en soutenant qu’il aurait encouragé l’ancien président, Abdoulaye Wade, dont il était le conseiller spécial, à violer la loi. Et à autoriser des constructions illégales. Alors que cette sortie de Madiambal Diagne avait sidéré plus d’un lecteur de la presse nationale et que l’opinion était déjà à cran depuis les nombreuses sorties médiatiques de Barthélémy Diaz -qui a accusé le président Macky Sall comme Me Moussa Diop le DG de Dakar Dem Dikk d’avoir bradé des terres pour y ériger le siège de l’APR-, cette réplique de Pierre Goudiaby était plus que attendue. Elle devait permettre aux uns et autres de se faire une opinion.

Et, avec le franc parler qu’on lui connait, l’architecte Pierre Goudiaby Atépa a fait savoir que « ce Madiambal, qui prétend dénoncer des actes illégaux, habite lui-même sur le littoral. » Donc, à en croire l’invité de Soir Info, il est mal placé pour donner des leçons de morale. Comme l’ancien greffier devenu conseiller spécial de Macky Sall, le maire de Sicap Mermoz en a, aussi, pris pour son grade lorsque les journalistes lui ont rappelé l’exaspération du maire de Sicap Mermoz à se faire entendre dans sa croisade contre le régime APR champion du Sénégal de vol de biens publics. « Je ne voudrais pas qu’on fasse de la politique politicienne. Parce que ce même Barthélémy Diaz a déjà signé de nombreux permis de construire« , alors qu’il n’avait pas le droit de le faire. Convaincu que le combat pour la défense du littoral doit préoccuper tout le monde, Pierre Goudiaby a appelé les journalistes à s’intéresser à ce combat qui est le sien. Et cela depuis plus de 40 ans.

« Avec mes amis dont Mactar Ba, le président de la Perle, nous avons déjà marqué des points comme lorsque nous étions allés demander au Khalife général des mourides de renoncer aux terres qu’on lui a attribuées sur le littoral. » A révélé Pierre Goudiaby. Il n’y en a pas que le Khalife général des mourides qui a rendu sa part du tong tong organisé par la mafia des Impôts et des Domaines, Macky Sall, aussi, a été contraint de faire de même. Dénoncé par cette même association, la Perle, le chef de l’Etat avait aussi fini par renoncer aux terres que les services des Impôts et du Domaine avaient mises à sa disposition. Mais, alors qu’il avait ouvertement renoncé à ce don et promis de protéger le littoral, ce même Macky Sall a fermé les yeux sur le bradage qui a continué sous son règne.

C’est pour que tout ce honteux partage du littoral s’arrête que l’architecte, Pierre Goudiaby Atépa, a invité les Sénégalais à s’intéresser à la question du foncier. Au vu des derniers événements provoqués par toutes ces sorties médiatiques -des défenseurs de la nature comme des activistes 2.0-, l’espoir est permis de croire que le cocotier des bradeurs du littoral a été remué. Pour illustrer cette prise de conscience, un Sénégalais de l’extérieur a contacté Pierre Goudiaby Atépa pour lui demander un numéro de compte bancaire dans lequel il aimerait apporter sa modeste contribution pour sensibiliser les Sénégalais sur la défense de ce littoral qui nous appartient à tous.