Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a reçu ce mercredi 20 août 2025, à la Primature, les représentants du secteur privé national. La rencontre a porté sur le Plan de redressement économique et social “Jubbanti Koom”, présenté à la Nation et aux partenaires le 1er août dernier.

Au nom des chefs d’entreprise, Pierre Goudiaby Atepa a interpellé le chef du gouvernement.

« Nous avons décidé de mettre en place le Haut Conseil du secteur privé national. Nous savons que vous voulez un secteur privé fort et que vous êtes sincère. Aidez-nous à jouer et à remplir notre rôle d’accompagnement du gouvernement », a déclaré l’architecte, s’adressant directement à Ousmane Sonko.