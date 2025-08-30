C’est une exclusivité Kéwoulo. Ce soir, votre site d’investigation a appris de sources dignes de foi que la Cour Suprême a décidé de la date d’audience du recours introduit par Barthélémy Toye Diaz contre l’État du Sénégal dans l’affaire de «de sa démission de fait» à la mairie de Dakar. Alors que le Pastef n’a pas encore fini de jubiler sa victoire arrachée à la suite de longues tractations- avec 13 conseillers municipaux, le Pastef a obtenu 49 voix pour faire élire son candidat, l’ancien maire de Dakar ne compte pas faciliter les choses à Abbas Fall.

Après avoir mal gouté à la dernière décision de la Cour suprême -qui l’a débouté sur son référé en urgence pour faire annuler le vote que la mairie avait organisé lundi dernier en vue de l’élection du remplaçant de Ngoné Mbengue-, «le boy Town » sera à nouveau à l’écoute des hauts magistrats qui vont se pencher, cette fois-ci, dans le fond à la décision du préfet de Dakar qui a constaté la perte de son mandat de maire à la suite de la saisine de Bayna Guèye, un de ses anciens compagnons de lutte devenu un de ses pires ennemis.

En effet, c’est sur la base de cette dénonciation de l’électeur de Dakar qu’’est Bayna Guèye, que le préfet du département a fait valoir de l’article L277 du code électoral, pour démettre Barthélémy Diaz. Pour rappel, c’est pour se venger des fausses accusations de “tentative d’incendie volontaires” de sa maison, accusations portées à son encontre par Barthélémy Diaz alors allié de Macky Sall et qui ont valu à Bayna Guèye un séjour carcéral de presque une année que Bayna a agi. Libéré de prison avec la grande vague des “détenus politiques”, Bayna Guèye réfléchissait sur les voies et moyens de se venger. C’est pourquoi, informé de cette opportunité, il n’a pas hésiter d’user des dispositions de l’article L227 du code électoral.

Dans sa missive au préfet, Bayna Guèye écrivait : “M. Barthélémy Toye Dias, maire de la ville de Dakar, a été définitivement condamné par la Cour suprême lors de son audience du 22 décembre 2023, après rejet de son pourvoi et confirmation de la décision de la Cour d’appel dans l’affaire l’opposant à Ndiaga Diouf. Par conséquent, a-t-il ajouté, se trouvant en situation d’inéligibilité sur le fondement des articles L29 et L30 du code électoral, je sollicite de votre part que vous le déclariez démissionnaire.” Comme s’il n’avait besoin que de cette onction, le préfet de Dakar a acté la démission forcée de Barth. C’est contre cette décision que la Cour suprême va se pencher le 18 septembre prochain.

Ce jour-là il sera assisté de Me El’hadji Diouf, son ancien ennemi, Me Doudou Ndoye, Me Borso Pouye, Me El’hadji Amadou Sall, Me Betty Ndiaye et Me Alioune Badara Fall. En face de cette belle brioche d’avocats, il y aura l’Agent judiciaire de l’État avec ses avocats. Si Barthélémy Diaz gagne cette bataille de sa carrière, il redeviendra le fameux Borom ndakaru et Abass Fall restera dans le gouvernement. S’il perd, Abbas Fall sera consolidé dans son fauteuil de maire et va devoir quitter le poste de ministre du travail qu’il occupe dans le gouvernement de Ousmane Sonko.