« Salah n’a jamais été égoïste » Jürgen Klopp:

L’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, a tenu à défendre Mohamed Salah, qui porte l’étiquette d’être égoïste dans son jeu, depuis son différend avec Sadio Mané.



Le Pharaon a marqué deux buts contre Southampton ce samedi (4-0), offrant aux Reds 22 points d’avance sur Manchester City battue à Tottenham (2-0). « Il y a une semaine, les gens parlaient de Mo Salah. Mo n’a jamais été égoïste, ou plus égoïste qu’il ne doit l’être », a indiqué l’ancien coach de Dortmund en conférence de presse. « Un attaquant en bonne position, nous avons des buts de Mo où il marque entre quatre défenseurs et trouve le chemin des filets. Ensuite quand vous ne marquez pas, les gens disent que vous auriez dû faire la passe ici ou là. Il n’a pas du tout été égoïste [contre Southampton] et il a eu les ballons pour marquer en retour. » « Bobby [Roberto Firmino] est juste exceptionnel (le Brésilien a délivré trois passes décisives face aux Saints, ndlr), une personne très intelligente footballistiquement, je ne connais pas d’autre joueur comme lui, c’est vrai. Mais même un joueur comme Bobby a besoin de quelqu’un à qui adresser le ballon, il ne peut pas prendre la balle, se retourner et courir tout seul. La façon dont il utilise les qualités de ses coéquipiers est spéciale. »