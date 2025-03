Prison de Rebeuss: Inquiétude autour de l’état de santé de Lat Diop

Les avocats de Lat Diop, ancien directeur de la LONASE, repris par L’Observateur, alertent sur «la dégradation de son état de santé» de leur client incarcéré à la prison de Rebeuss depuis septembre dernier suite à son inculpation pour détournement de deniers publics estimés à 8 milliards de francs Cfa.

Cette inquiétude a poussé la défense de l’ex ministre des sports à solliciter «la désignation d’un médecin pour une expertise médicale afin d’évaluer si la condition de santé de Lat Diop est encore compatible avec la détention en milieu carcéral». Une requête a été adressée dans ce sens au juge du Parquet financier, Idrissa Diarra, rapporte le journal du Groupe futurs médias.

Deux options se présentent, d’après la source : «[Lat Diop] pourrait bien voir la possibilité d’une liberté provisoire se dessiner à l’horizon ou, à défaut, être transféré au pavillon spécial de l’Administration pénitentiaire de l’hôpital [Aristide] Le Dantec pour une prise en charge plus adéquate.»

D’ores et déjà, glisse L’Observateur, «ses avocats envisagent, si ce n’est déjà fait, de réduire le nombre de ses visites» : «Lat Diop ne recevra plus que sa famille et ses conseillers.»