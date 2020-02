Ligue 1: Monaco et Baldé reçoivent Angers de Thioub, Gana se déplace à Nantes…

C’est reparti. Mardi et mercredi, la Ligue 1 déroule sa 23e journée qui nous offre un duel entre compatriotes sénégalais. Monaco et Keïta Baldé reçoivent Angers de Sada Thioub. Au même moment, Rennes de Mbaye Niang ira défier Lille. Gana Gueye et le PSG se déplaceront à Nantes.

Lille-Rennes

En ce début février, la Ligue 1 accélère le rythme et contraint les effectifs à tourner à plein régime. La 22e journée à peine pliée, on embraie sur la suivante. Tous deux vainqueurs le week-end dernier, Lille (4e, 34 pts) et Rennes (3e, 40 pts) sont les premiers à s’y coller.

Monaco-Angers

L’AS Monaco vit de nouveau des heures sombres et a perdu ses trois derniers matches de championnat (quatre matches sans victoire). Les Monégasques reçoivent le SCO d’Angers ce mardi soir dans l’espoir de renouer avec le succès sur la pelouse de Louis II.

Nantes – Paris-SG

Sans Neymar, le Paris Saint-Germain se déplace à Nantes cinq jours avant le choc contre Lyon en Ligue 1. Les Parisiens ont pris de l’avance sur l’OM et sont tranquillement installés en tête du classement. Nantes cherchera à créer l’exploit et se relancer après deux défaites consécutives.

Le programme tv de la 23e journée de Ligue 1

Mardi 4 février

A 18 heures: Lille-Rennes

A 18 heures: Monaco-Angers

A 20 h 05: Nantes – Paris-SG