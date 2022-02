Qualification des Lions en finale: Voici comment les étudiants de l’UCAD ont montré leur joie

La victoire de l’équipe nationale de football du Sénégal face au Burkina Faso, hier en match comptant pour les 1/2 finales de la CAN 2021, a suscité beaucoup de joie sur toute l’étendu du territoire sénégalais et plus particulièrement dans la capitale, Dakar, ou les étudiants de l’université Cheikh Anta Diop ont manifesté leur contentement à l’intérieur et au dehors du campus social.

L’émotion était au rendez vous et la joie d’appartenance à la nationale sénégalaise fut le sentiment le mieux partagé. En effet, Chacun des étudiants sorti pour jubilé à essayer de montrer comme il le pouvait toute sa satisfaction et sa reconnaissance à la bande à Sadio Mané qui a encore une foi honoré le peuple sénégalais en s’imposant face aux étalons du Burkina Faso.

Cette joie qui ne pouvait se taire a même permis étudiants et policiers, deux composantes de la société sénégalaise dont la cohabitation s’impose difficilement au abord de l’université ou les derniers cité montent quotidiennement la garde, de jubilé ensemble en s’embrassant.

Kewoulo par l’empreinte de cette plume souhaite bonne chance aux lions et prie pour que la coupe atterrisse pour cette fois en terre sénégalaise.