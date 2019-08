PSG – Kylian Mbappé : « Sans Neymar, ce n’est pas pareil »

« Sans lui, ce n’est pas pareil. » Au sortir de la victoire du Paris Saint-Germain face à Nîmes (3-0) durant laquelle il a été buteur, Kylian Mbappé s’est exprimé sur l’absence de Neymar au micro de Canal +.

Et le champion du monde semble déjà regretter le possible départ du Brésilien vers Barcelone ou Madrid : « On va essayer d’être compétitif. Mais on ne va pas se mentir. On va suivre ce qui va se passer. Cela va dépendre de la situation de Neymar. Sans lui, ce n’est pas pareil », a-t-il reconnu.

Une semaine après la victoire lors du Trophée des Champions face à Rennes (2-1), l’attaquant estime toutefois que le Paris Saint-Germain « monte en puissance » : « On est bien. On a fait une bonne préparation pour être performant le plus rapidement possible, car les échéances importantes vont venir vite. » Touché en fin de match, l’international français a également tenu à rassurer : « J’avais une crampe, mais ça va. Ce n’est rien de grave. » Paris peut respirer.