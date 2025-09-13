Liga (J4): 4 matchs 4 victoires pour le Real Madrid, Barça déjà sous pression

Le Real Madrid devient solide leader après sa quatrième victoire en autant de matchs de Liga, s’imposant à la Real Arena de Sociedad sur le score de 2 buts à 1, avec un monstrueux Mbappé.

Les Merengues ont retrouvé des couleurs depuis l’arrivée de Xabi Alonso avec une solidité défensive qu’ils n’avaient pas la saison dernière. Avec seulement deux buts encaissés en quatre rencontres, le Real Madrid consolide sa place de leader avec 12 points.

Le Barcelone qui joue demain est déjà relégué à cinq (5) points et devrait gagner pour réduire l’écart.