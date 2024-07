Une panne de certains services de Microsoft paralyse vendredi de nombreuses entreprises partout dans le monde tandis que le géant de la tech américain a affirmé prendre des “mesures d’atténuation” le temps de régler le problème.

Compagnies aériennes clouées au sol, files d’attente dans les aéroports, problème de télécommunication de la TV australienne ABC, Bourse de Londres perturbée: depuis quelques heures, le nombre d’entreprises faisant état de panne ou de perturbations se multiplie.

Dans un message intitulé “Dégradation du service”, Microsoft indique que les utilisateurs “peuvent être dans l’incapacité d’accéder à diverses applications et services Microsoft 365”.

Microsoft ajoute rester “mobilisé pour gérer cet événement avec la plus haute priorité et en urgence, tout en continuant à traiter l’impact persistant pour les applications Microsoft 365 restantes qui sont dans un état dégradé”.

De nombreux aéroports ont déclaré être affectés par la panne, et notamment ceux de Berlin, d’Amsterdam-Schipol et tous ceux d’Espagne, tandis que plusieurs compagnies aériennes ont fait état de problèmes: les américaines Delta, United et American Airlines, Air France, l’irlandaise Ryanair, ainsi que trois compagnies indiennes.

“Pour l’instant, nous avons juste comme information que nous avons un incident technique et que par conséquent, il y a des retards dans l’enregistrement et que le service aérien a dû être suspendu jusqu’à dix heures”, a expliqué la porte-parole de l’aéroport de Berlin, sans préciser la nature exacte de la panne ni pouvoir préciser quand le trafic aérien reprendrait.

– Bourses impactées –

Le gestionnaire des aéroports espagnols Aena, premier opérateur aéroportuaire au monde en nombre de passagers, a fait état de possibles “retards” dans un message sur le réseau social X, soulignant que cet “incident technique mondial affecte principalement les points d’enregistrement et d’information des passagers”.

En attendant que la panne soit réglé, le gestionnaire a indiqué effectuer certaines opérations “à l’aide de systèmes manuels”.

Ryanair, de son côté, conseillait à “tous les passagers d’arriver à l’aéroport au moins trois heures avant l’heure de départ prévue”.

Le plus important opérateur ferroviaire britannique a, lui, évoqué de “potentielles annulations de dernière minute”, les compagnies ne pouvant accéder à certains systèmes concernant les conducteurs.

“D’autres systèmes-clés, notamment nos plateformes d’information des clients en temps réel, sont également affectés”, poursuit le message, incitant les passagers à se renseigner avant leur trajet.

Les Bourses mondiales reculaient vendredi face à un lot d’incertitudes économiques et politiques, mais aussi inquiètes à cause de cette panne qui a également empêché les indices des Bourses de Londres et Milan d’afficher leur taux de variation à leur heure habituelle d’ouverture à 07H00 GMT. Elles ont finalement commencé à coter avec une vingtaine de minutes de retard.