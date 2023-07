Chavirement de pirogue à Ouakam : Le porte parole du gouvernement nie…. « Il y a 16 décès et non 18 »

Suite au chavirement d’une pirogue de candidat à l’émigration irrégulière hier, 18 décès ont été annoncés. Une information battue en brèche par le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, ce jeudi, lors d’une conférence de presse du gouvernement.

Ce dernier a, également, tenu à faire taire les rumeurs qui avancent qu’une vedette de la Marine aurait heurté la pirogue qui a chaviré. Selon lui, “cela est impossible car la vedette ne peut pas accéder à la zone où a eu lieu l’incident”.

Abdou Karim Fofana est, en outre, revenu sur les migrants présentement à Dakhla et qui seront rapatriés ce vendredi. Il informe que 50 de ces migrants, dont l’état de Santé ne permet pas de voyager en voiture, seront transportés par un avion militaire affrété par l’Etat. Les 428 restants seront transportés par des véhicules. A ce propos, le ministre auprès du ministre des affaires étrangères chargé des Sénégalais de l’extérieur est actuellement à Dakhla pour s’enquérir de la situation des migrants réfugiés dans des camps.

S’agissant des causes de ce phénomène, le porte-parole du gouvernement a évoqué en plus des raisons économiques et climatiques, des causes sociales.