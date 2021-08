La société Grande Côte Opération (GCO), détenue par le français Eramet et l’australien Mineral Deposits, assure son exploitation et sa production, ainsi que celles de l’ilménite. Un projet qui a nécessité un investissement de 650 millions de dollars. Et malgré cela, aucun sénégalais n’a de part dans le business plan du projet. Combien gagne donc le Sénégal ? 5% seulement et le reste en TVA ? Que penser de cela ?

Diogo: Situé non loin du littoral, dans la commune de Darou Khoudoss (région de Thiès), environ à mi-chemin entre Dakar et Saint-Louis, le gisement, présenté comme le troisième plus important au monde, permettra de fournir 7% du total de la production mondiale de zircon, un minerai utilisé dans les écrans plasma, les matériaux de construction, l’industrie aérospatiale.

On peut classifier ces produits en deux familles :

– La 1ere est celle de l’ilménite, du rutile et du leucoxène, produits titanifères utilisés dans la peinture, pour les plastiques et les papiers.

– L’autre famille est celle du zircon qui résiste beaucoup à la chaleur et a aussi des propriétés blanchissantes, c’est pourquoi il est utilisé dans l’abrasif, le nucléaire et la fonderie.

Le sable de zircon est celui qui a le plus de valeur sur le marché. En moyenne historique sur 5 ans, le prix de l’ilménite se situe entre 220 et 250 dollars la tonne. Celui du zircon est en ce moment autour de 1 450 dollars américains la tonne.

La mine produira aussi de l’ilménite qui sert dans l’industrie chimique, notamment pour produire du plastique et du papier. GCO prévoit d’extraire 80 000 tonnes de zircon et 600 000 tonnes d’ilménite.

La société possède ses propres trains pour acheminer les produits vers le port de Dakar avant l’export, vers l’Espagne, le Portugal, la France, la Chine, le Japon ou encore les États-Unis. La société prépare actuellement une nouvelle phase d’exploitation dans la région voisine de Louga.

La société Grande Côte Operations (GCO) a démarré l’exploitation du zircon au Sénégal avec la mine de Diogo dans la région de Thiès en 2014 avec une production de 9 040 tonnes de zircon. Elle a progressivement augmenté ses volumes passant de 41 836 t en 2015 à 52 627 t de zircon en 2016. La société GCO, s’était fixée comme objectifs, d’atteindre 90 500 tonnes de zircon et 540 000 tonnes d’autres minerais lourds (Ilménite, Rutile, Leucoxène). L’objectif à long terme de la mine Diogo est de produire 85 000 tonnes de zircon.

N’oublions pas de préciser qu’il s’agit d’une exploitation qui va durer 25 ans, pour un contrat renouvelable.

Aucune réalisation provenant des retombées de l’exploitation de ces richesses minérales n’est sortie de terre. Comme le souligne, un habitant :

« Il était prévu que le chômage des jeunes allait être un mauvais souvenir et que les conditions de vie des populations de Diogo, Fass Boye et environs soient améliorées. Hélas… Il était aussi annoncé la construction d’un hôpital, d’un stade multifonctionnel et de routes, en plus de l’électrification des villages environnants. Autant de promesses qui faisaient rêver les populations. Mais depuis le démarrage de ses activités, la société n’a pas versé la moindre redevance à cette vaste commune de Diogo ».

De quelle relance parle t-on donc au juste ?

À quand la mise en place d’un État stratège pour les jours, mois et ans à venir ?

Nous nous y engageons !

Shérif Racine Sy

Enseignant en stratégie à Paris 10 Nanterre.

Consultant en stratégie