Convocations et arrestations de journalistes au Sénégal : La CAP dans tous ses états

La Coordination des Associations de la Presse (CAP) constate avec regret la reprise des convocations de journalistes dans le cadre de l’exercice de leur fonction. Elle se dit désolée et triste d’autant plus que cela arrive « à moins de deux mois seulement de la prise de fonction du nouveau régime, dont les principaux dirigeants sont devenus des symboles vivants de ces lois liberticides et rétrogrades contre la liberté d’expression ».

Dans son communiqué, la CAP rappelle aux autorités que le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a été mis en place, avec l’appui des pouvoirs publics, pour justement prendre en charge tous griefs contre les professionnels de l’information. Elle ajoute que des sanctions prévues et qui peuvent aller jusqu’au retrait de la carte nationale de presse, sont largement suffisantes pour veiller au respect des règles d’éthique et de déontologie.

Dans le même sillage, si des informations données par des médias sont jugés fausses, les victimes, étatiques ou non étatiques, peuvent user de leur droit de réponse pour rétablir la vérité, sans préjudice de la faculté de porter l’affaire devant le Tribunal des Pairs. « Nous invitons les nouvelles autorités à savoir raison garder et à tirer les leçons de leur propre passé, suffisamment récent pour être oublié » a souligné la Coordination des associations de presse. Par ailleurs, tout en renouvelant son soutien aux confrères et consœurs, la CAP invite à continuer à « faire preuve de rigueur et de professionnalisme dans le traitement de l’information, d’utiliser des sources qualifiées et d’user de prudence dans la reprise des informations, surtout quand il s’agit d’informations sensibles ».