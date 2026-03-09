« Elles ne trahiront jamais » : Ousmane Sonko salue la loyauté des femmes dans la gouvernance

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée ce lundi 9 mars 2026 au Building administratif avec l’Amicale des femmes de la Primature du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a souligné l’importance cruciale des femmes dans la société et dans la lutte contre la corruption.

« J’avais tendance à dire que si on veut régler un certain nombre de problèmes liés à la corruption, il faut confier toutes les responsabilités aux femmes. Toutes les responsabilités », a déclaré le Premier ministre. Il a insisté sur le fait que la corruption reste majoritairement un phénomène masculin, citant des statistiques révélant que seulement 3,4 % des femmes sont impliquées dans des maisons concernées par la corruption, le reste étant des hommes. « Cela veut dire que les femmes respectent beaucoup plus la loi et les règles de la société. Et c’est pourquoi aujourd’hui, si on veut bâtir un pays, on ne peut pas le faire sans elles », a-t-il ajouté.

Ousmane Sonko a également évoqué des réformes concrètes pour renforcer l’autonomisation des femmes, en particulier en zone rurale. Parmi ces mesures, la réforme foncière vise à permettre aux femmes d’accéder à la terre, domaine dans lequel elles sont les plus actives. «Le mercredi passé en conseil des ministres, j’ai constaté que nous avions quatre femmes parmi les ministres. Et si on me demandait en qui j’ai le plus confiance, ce seraient ces quatre femmes-là. Elles ne trahiront jamais. Elles sont fidèles et loyales », a-t-il affirmé, insistant sur la fiabilité et le rôle indispensable des femmes dans la gouvernance.

Soutien au bien-être des fonctionnaires féminines

Le Premier ministre a aussi évoqué des initiatives au sein de la Primature pour améliorer les conditions de travail des femmes. Une crèche sera installée pour permettre aux mères fonctionnaires de travailler sereinement tout en ayant leurs enfants à proximité. « Pouvoir descendre toutes les deux ou trois heures pour allaiter son enfant, cela rassure et permet à cette femme d’être plus performante également », a expliqué Ousmane Sonko.

À cela s’ajoutent la mise en place d’une infirmerie et d’une salle de sport, visant à offrir un environnement de travail plus sûr et plus sain pour l’ensemble des fonctionnaires, et en particulier pour les femmes.

Pour Ousmane Sonko, le progrès du Sénégal passe par l’égalité et la participation active des femmes. « Le pays qui avance sans ces femmes est le pays qui n’avance pas », a-t-il conclu, réaffirmant son engagement à faire des femmes des piliers du développement national.