Russie : Vladimir Poutine assure de son “soutien indéfectible” le nouveau guide suprême d’Iran

Le président russe Vladimir Poutine, allié de Téhéran, a assuré Mojtaba Khamenei de son “soutien indéfectible”, après que celui-ci a été désigné nouveau Guide suprême iranien.

“Je tiens à réaffirmer notre soutien indéfectible à Téhéran et notre solidarité avec nos amis iraniens”, a écrit Vladimir Poutine dans un message adressé au fils de l’ayatollah Ali Khamenei, tué au premier jour de la guerre au Moyen-Orient, assurant que “la Russie a été et restera un partenaire fiable” de l’Iran.

Dans la nuit, les rebelles houthis du Yémen soutenus par Téhéran et plusieurs factions armées d’Irak ont elles aussi salué la désignation du nouveau guide suprême d’Iran.