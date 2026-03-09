Arrestation d’Ouzin Keïta : l’ombre d’un adolescent de 14 ans plane sur l’enquête

La DIC a arrêté quatorze hommes, samedi dernier, dans un appartement à Ouest-Foire. Ils ont été placés en garde à vue pour proxénétisme, escroquerie, chantage et extorsion de fonds, actes contre-nature, transmission volontaire du VIH et consommation de drogues dures.

L’artiste Ouzin Keïta figure parmi les mis en cause. Mais la présence qui intrigue le plus, selon L’Observateur, qui donne l’information, c’est celle d’un adolescent de 14 ans. Le journal rapporte qu’il se nomme M. Diouf. Sans donner plus de détails. L’enquête permettra peut-être de connaître son rôle dans le groupe.

Les autres suspects ont entre 18 et 39 ans. Au départ, renseigne le quotidien du Groupe futurs médias, les enquêteurs étaient sur la piste d’usagers de drogue. Une descente dans un appartement à Ouest-Foire les a poussés à orienter leurs radars vers un réseau de proxénétisme et d’adeptes d’actes contre-nature. En plus de comprimés d’ecstasy, indique le journal, les policiers sont tombés des bouteilles et tubes de lubrifiant et des préservatifs.

«L’exploitation des téléphones portables [de Ouzin Keïta et compagnie] a [révélé] l’existence d’un important réseau de proxénétisme avec un mode opératoire atypique : les membres de la bande filmaient leurs ébats sexuels, à l’insu de leurs partenaires, dévoile la même source. Ces vidéos intimes servaient ensuite de monnaie d’échange pour escroquer ou extorquer des fonds aux victimes qui craignaient de voir les films pornographiques diffusés sur la toile.»

L’Observateur informe que tout ce beau monde a accepté volontairement de subir un test de dépistage après que Ouzin Keïta a révélé être positif au VIH.