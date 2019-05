Moustaph GUIRASSY offre une Bourse de formation a Saer KEBE un mois apres sa sortie de prison

Directeur de l’Institut africain de management, Moustapha Guirassy a offert une bourse de formation au jeune Mbourois, Saer Kébé, élargis récemment de prison. Ainsi, il pourra poursuivre ses études dans cet établissement d’enseignement supérieur. D’ailleurs, selon nos sources, Moustapha Guirassy recevra, ce mardi 21 mai 2019, à 13 heures le jeune homme, ses parents et son avocat, Me Moussa Sarr.

Rappelons que le jeune mbourois, en classe de terminale à l’époque, avait été arrêté suite à des publications qu’il avait faites sur les réseaux sociaux notamment sur Facebook, pour annoncer des attentats contre les ambassades d’Israël et des Etats Unis au Sénégal. « Nous préparons des attentats contre l’ambassade d’Israël au Sénégal et l’ambassade des Etats Unis. Vous subirez de lourdes pertes », avait-il posté sur les pages Facebook officielles des deux ambassades établis au Sénégal.

Arrêté et inculpé, il a fait quatre ans de détention préventive à la maison d’arrêt de Rebeuss avant d’être jugé et condamné, le 10 avril dernier, à une peine de 3 mois avec sursis pour menace de terrorisme. Il a été acquitté des chefs d’accusation d’apologie de terrorisme qui ont été initialement retenus contre lui. Une peine qui lui a permis de retrouver les siens et de reprendre ses études.