De la « Rupture Systémique » à « La Transformation Economique » : « A la Bonne Heure » !!!! (Par Jean Pierre CORREA)

Nous étions habitués aux « tournées économiques » présidentielles, qui avaient souvent des allures de pré-campagnes électorales destinées à compter ses troupes et à projeter dans leurs imaginaires atrophiés de misères, toutes sortes d’éléphants aussi extravagants que blancs. La sobriété qui marque cette tournée du Chef de l’état dans le nord du Sénégal a un goût d’urgences cruciales, de ces urgences dont les Sénégalais pensaient que les nouvelles autorités allaient se saisir comme des « morts-de-faim », avec la rage chevillée aux promesses faites à des Sénégalais avides de lendemains ré-enchanteurs.

Après une année de reddition des comptes, rythmée par le spectacle d’une arène où étaient jetés aux lions les perdants du « gatsa-gatsa », pour peut-être calmer cet agrégat de colères si diverses, cette tournée présidentielle donne l’impression qu’il est enfin temps de rentrer dans « le dur » et surtout de se coltiner le « principe souvent amer de réalité ».

LA RUPTURE SYSTEMIQUE A BESOIN D’UNE TRANSFORMATION ECONOMIQUE

D’ailleurs, comme enfin touché par la grâce, le Premier Ministre Ousmane Sonko déclarait le 9 mai dernier : « Le seul vrai défi du Sénégal, c’est l’économie, pas la politique » !!! A la Bonne heure !!!

Le Premier ministre Ousmane Sonko appelant à dépasser les querelles politiques pour se concentrer sur le vrai défi du Sénégal, à savoir la transformation économique, cela relevait de l’évidence biblique et de la « Révélation ».

Comme le signe fort d’un bel alignement des planètes, il est judicieux de préciser que le président du Conseil national du patronat du Sénégal (CNP), Baïdy Agne, a été élu président des organisations patronales d’Afrique -Business Africa, mardi, à Genève. Son élection a eu lieu lors d’une assemblée générale tenue en marge de la Conférence internationale du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Après son élection, M. Agne a décliné ses priorités, lesquelles portent notamment sur ‘’l’amélioration du climat des affaires en Afrique, l’intégration financière en Afrique, les co-investissements entre privés africains et les partenariats publics/privés’’.

Chiche ? Et si on osait la véritable révolution, celle qui fait jaillir les urgences nommées « emplois des jeunes et employabilité », « formations duales et apprentissages », « terres nourricières contre pirogues meurtrières » ? Le rêve semble permis…

LA COMPAGNIE SUCRIERE SENEGALAISE : UNE FIERTE NATIONALE

Pour poser ses propos au-delà des discours convenus et valoriser l’exemplarité, c’est dans le cadre de sa tournée économique dans le Nord, que le Chef de l’État s’est rendu ce jeudi à Richard-Toll, où il a visité la Compagnie Sucrière Sénégalaise, la qualifiant de fierté nationale, au vu des efforts et des investissements consentis depuis plusieurs décennies, ainsi que de la création de ces milliers d’emplois qu’elle a générés. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a tenu à magnifier la jonction État-secteur privé, pour une optimisation des objectifs de la « Vision Sénégal 2050 », saluant l’apport de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS) dans la quête de la souveraineté alimentaire au Sénégal.

Il s’est notamment rendu sur les casiers agricoles et installations industrielles de la CSS. Sur place, il a loué les efforts de modernisation des équipements de la compagnie sucrière sénégalaise, en magnifiant la volonté de l’unité agro-industrielle à accompagner l’Etat du Sénégal dans sa quête à la souveraineté alimentaire.

Que signifie l’idée de « Souveraineté » si ce n’est l’alignement parfait entre les objectifs de la CSS et ceux de l’État du Sénégal, tous deux orientés vers l’ambition stratégique de satisfaire le marché par la production locale ?

L’exhortation à la nécessité de travailler, devra vite suppléer l’exaltation du romantisme révolutionnaire, pour arriver à célébrer cet adage plein d’humour qui affirme définitivement que : « Ventre plein…Sénégalais Content » !!! Quelle belle idée de « Rupture Systémique ».

Jean Pierre CORREA

https://youtu.be/3WdliBTJIbI?si=mCWCRCkm37e5FhAM