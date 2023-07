Mort de Nahel : la collision Socio-Politique (Par PAPE MOUSSA SOW)

À l’instar des événements qui ont secoué le Sénégal en mars 2021, le peuple avait exprimé son ra-le-bol généralisé tirant prétexte de l’affaire Sonko-Adji Sarr d’où l’expression du Président Macky SALL « je vous ai compris».

Les émeutes qui campent le décor de la France sont presque similaires. Le President Emmanuel Macron n’a aucune dose de culpabilité (le responsable n’est pas forcément le coupable) dans ce qui se passe mais il semble payé le plus lourd tribu.

Le jeune Nahël de 17ans est tué par un policier suite à un contrôle routier, heureusement que le President Macron ne parle pas de « force occulte ». Il n’y a pas de force occulte, c’est le monde qui est en mutation et les populations de plus en plus exigeantes de leurs dirigeants.

Le policier est arrêté mais les manifestants continuent de maintenir la pression. C’est quoi la finalité ? Voilà une interrogation qui interpelle tous les sociologues du monde.