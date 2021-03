Mon point de vue sur la situation actuelle du pays (par Malick Diop)

Notre pays vit depuis plusieurs jours dans la terreur de manifestations avec des casses, destructions de biens publics et privés, incendies. Une population frustrée, des jeunes révoltés engagent des affrontements partout dans le pays avec les forces de l’ordre, ceci entrainant des blessés graves et mort d’hommes. Je déplore cette situation de chaos dont les causes profondes dépassent les accusations et l’arrestation de Ousmane Sonko, opposant leader a qui j’exprime ma solidarité.

La crise politique ouverte qui s’est déclenchée à cette occasion a pour multiples causes : la crise économique persistante, la pauvreté croissante, le chômage endémique d’une jeunesse désespérée, la marginalisation des acteurs économiques nationaux au profit des entreprises étrangères, le clientélisme, la corruption, le mensonge, la manipulation comme mode de gouvernance de l’État. Le régime politique de Macky Sall a perdu toute crédibilité et légitimité aux yeux du peuple souverain. La crise et donc grave et profonde et la solution, c’est d’apaiser la spirale de violence par diverses mesures suivantes:

– La libération de Ousmane Sonko et tous ceux arrêtés arbitrairement

-L’adoption dun systeme de Gouvernance démocratique et participative, de séparation des pouvoirs et de respect des droits de l’opposition.

-Le rétablissement de la communication politique avec la jeunesse et le peuple souverain.

– La garantie du soutien effectif au privé national à jouer le rôle prépondérant qui doit être le sien dans le développement économique du pays.

Telles nous semble les mesures pour sortir de la crise et envisager un avenir meilleur pour le peuple Sénégalais.

Malick Diop

Expert financier

2M Malick Maire

Mboro Sunu Yité

#Mboro #senegal