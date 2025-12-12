Baisse significative des prix du fer et du ciment : voici les nouveaux tarifs

Après le carburant et le gaz, les bonnes nouvelles continuent de s’enchaîner pour les acteurs du secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), ainsi que pour les ménages en pleine construction. Une nouvelle révision des tarifs a été annoncée, marquant une baisse significative sur plusieurs matériaux essentiels.

Baisse du prix du fer importé

Le fer importé connaît une réduction notable.

Les 100 kg passent de 57 000 FCFA à 52 000 FCFA.

Ainsi, la tonne passe de 570 000 FCFA à 520 000 FCFA, soit une baisse de 50 000 FCFA.

Baisse du prix du fer local

La production locale suit la même tendance.

Les 100 kg chutent de 45 000 FCFA à 39 000 FCFA.

La tonne passe alors de 450 000 FCFA à 390 000 FCFA, représentant une diminution de 60 000 FCFA.

Ciment : une baisse supplémentaire

Le ciment, indispensable sur tous les chantiers, est également concerné.

La tonne recule de 73 000 FCFA à 67 500 FCFA, soit une baisse de 5 500 FCFA.