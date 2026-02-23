La Commission des Lois, de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains a tenu sa réunion ce lundi 23 février 2026 à l’Assemblée nationale. Cette séance portait sur l’examen des projets de résolution de mise en accusation des anciens ministres Abdoulaye Diouf Sarr et Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de Justice.

À l’issue des travaux, les commissaires ont voté à l’unanimité la résolution visant Moussa Bocar Thiam, actant ainsi une étape majeure vers une procédure judiciaire formelle. En revanche, le cas de l’ancien ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, n’a pas pu être traité au cours de cette session.

L’examen de son dossier a été suspendu en raison d’un manque de pièces justificatives, le dossier ayant été jugé incomplet par les membres de la commission.