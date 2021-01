Covid-19 : Les baptêmes, mariages et rassemblements religieux prohibés pour 8 jours (arrêté)

Des interdits que le Gouverneur de Dakar énumère dans ledit arrêté: ” tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique : Toutes réunions publiques ; Toutes réunions privées y compris les baptêmes, les mariages, les réceptions et les manifestations religieuses. Tous rassemblements dans les lieux recevant du public, notamment les hôtels, les salles de spectacles, les dancings, les bars, les cafés, les salons de thé, les plages, les marchés hebdomadaires ainsi que les terrains et salles dédiés au sport.”

Gare à ceux qui ne respectent pas la mesure ! En effet, “tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté, sera passible des sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur“, a t-il averti.

Les Préfets des départements de Dakar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque, le Commissaire Central de Dakar, Chef du Service Régional de la Sécurité Publique, le Commandant de la Légion Ouest de Gendarmerie, sont Chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et communiqué partout où besoin sera.