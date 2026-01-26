MAIRIE DE YOFF : DÉBUT DES OPÉRATIONS DE DÉGUERPISSEMENT

La mairie de Yoff a annoncé, le 25 janvier 2026, à travers un communiqué, le lancement d’opérations de déguerpissement sur l’ensemble des emprises de la voie publique communale. Ces interventions débutent à partir de ce lundi 26 janvier.

Sont concernées toutes les occupations irrégulières, notamment les étals, les souks ambulants et les installations non autorisées. “Les personnes occupant ces espaces sont formellement mises en demeure de les libérer immédiatement, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur”, précise la note.

La municipalité appelle au sens de la responsabilité de chacun pour le respect de l’ordre public et l’amélioration du cadre de vie.