Le préfet de Rufisque, Magatte Diouck, a annoncé le lancement d’une vaste opération de déguerpissement visant à libérer les espaces publics occupés de manière anarchique.

Cette initiative, prévue à partir du 5 décembre 2024, s’inscrit dans le cadre des efforts pour améliorer le cadre de vie et assurer la sécurité et la salubrité dans la ville.

Dans un communiqué officiel, le préfet, qui préside également le Comité départemental de Gestion du cadre de vie, a précisé que ces interventions concerneront particulièrement le boulevard Maurice Gueye et les abords du marché central.

Les occupants illégaux des espaces publics, notamment les garages clandestins, les parkings non autorisés et les vendeurs installés de manière informelle, sont invités à libérer les lieux avant le début des opérations.

Cette mesure vise à restaurer l’ordre et à offrir un environnement plus organisé et agréable aux habitants de Rufisque. Les autorités locales appellent à la coopération de tous pour assurer le bon déroulement des actions prévues.