Pomme de terre : une production excédentaire qui interpelle les politiques publiques

Avec une production nationale de pomme de terre estimée à plus de 255 000 tonnes pour la campagne 2026, le Sénégal s’apprête à franchir un seuil important dans sa stratégie de souveraineté alimentaire. Ce volume, largement supérieur aux besoins du marché national, évalués à 210 000 tonnes sur quatorze mois, atteste des progrès réalisés dans l’intensification agricole, tout en soulevant de nouveaux défis liés à la régulation, au stockage et à la valorisation des excédents.

Cette performance est principalement attribuable aux politiques publiques mises en œuvre ces dernières années, notamment l’amélioration de l’accès aux semences certifiées, le renforcement de l’encadrement technique des producteurs et l’adoption de pratiques culturales plus performantes. Elle illustre les effets positifs d’une planification agricole davantage alignée sur les besoins nationaux et les cycles de consommation, en particulier lors des périodes de forte demande telles que la Tabaski, le Magal de Touba et les fêtes de fin d’année.

Toutefois, la question centrale demeure la capacité de l’État à accompagner cette dynamique par des investissements structurants. Le déficit en infrastructures de stockage frigorifique constitue un risque majeur, susceptible d’entraîner des pertes post-récolte importantes et une volatilité des prix préjudiciable aussi bien aux producteurs qu’aux consommateurs.

Dans ce contexte, le recours accru aux partenariats public-privé apparaît comme un levier pour sécuriser l’écoulement de la production et stabiliser le marché. Par ailleurs, l’émergence d’un surplus ouvre l a voie à une politique d’exportation plus affirmé vers la sous-région ouest-africaine. Le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire constituent des débouchés naturels, à condition que soient mis en place, des mécanismes commerciaux adaptés, une logistique performante et des cadres réglementaires harmonisés.

Au-delà de la seule filière pomme de terre, cette situation interroge plus largement la cohérence des politiques agricoles nationales. La transformation de l’excédent en opportunité économique durable dépendra de la capacité des pouvoirs publics à articuler production, conservation, commercialisation et intégration régionale. À ce titre, la filière pomme de terre pourrait devenir un laboratoire des politiques agricoles sénégalaises, conciliant sécurité alimentaire, création de valeur et leadership régional.

JEAN-PIERRE MALOU