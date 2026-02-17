Macky Sall : le poids du passé face aux ambitions internationales (Par Seynabou Ndiaye SYLLA)

Je n’ai pas la prétention de défendre qui que ce soit. Mais force est de me poser certaines questions évidentes de realpolitik. Quand Macky Sall décidait de ceux qui devaient être candidats ou pas à l’élection présidentielle sur une base hautement subjective et sélective, où étaient ses défenseurs à la candidature onusienne ? Quand il traitait l’opposition sénégalaise avec dédain et mépris ( daguène makoye niane si ndieke),où étaient ses défenseurs ? Quand il manigançait et téléguidait Mame Mbaye Niang dans son action judiciaire pour faire condamner Sonko et le rendre inéligible, avez-vous tenu ce discours tardif de rassemblement et d’intérêt supérieur du Sénégal ? Quand il méprisait les droits humains élémentaires, avez-vous tenu ce discours ?

Dans ces circonstances, Macky Sall ne doit pas ignorer le retour d’ascenseur qui fait aussi partie de la résultante du jeu machiavélique de faire le vide politique autour de lui. Dans la vie on ne récolte que ce que l’on a semé. EN BIEN OU EN MAL ! Pourvu que ces graines soient porteuses de justice sociale et d’empathie envers les autres ! L’ambition de diriger l’ONU n’est pas plus importante que les actes qu’il a posé au Sénégal pour nous Sénégalais.

Senghor a eu ses moments de tensions de gouvernance et pas toujours heureux, tout comme les autres Présidents qui se sont succédés et qui circulent librement hier et aujourd’hui au Sénégal. Chacun a eu sa page d’histoire politique difficile avec son opposition. Mais Macky Sall, pas un page mais un livre entier en terme de volume, il a dépassé toutes les bornes, toutes les limites acceptables et c’est cela qui l’empêche de pouvoir mettre les pieds tranquillement dans ce pays ou aller aux stades marocains pour suivre la dernière CAN de 2026. Donc il a un contentieux avec les Sénégalais, nonobstant celui avec l’État du Sénégal.

Que les candidats qui ne sont pas dénonces par leur peuple meurtri compétissent. La moralité pendant et après la gouvernance a toujours son pesant, gage inaliénable de présentation de candidature et de portage par son pays. N’a t-on pas entendu le Président Diomaye se plaindre publiquement de son comportement justement à l’international et de son lobbying pour saboter les actions des nouveaux dirigeants ? S’il a un problème avec eux, il devrait aussi privilégier les intérêts supérieurs du Sénégal.

C’est encore frais dans nos mémoires, la barbarie récente de son régime. Nous portons les stigmates. Ce n’est pas une affaire des autorités du pays mais une affaire entre Macky et les Sénégalais. Que chacun gère sa patate chaude !

Seynabou Ndiaye SYLLA