« J’attrape les chats dans la rue et je braise la viande » : le vendeur de brochettes passe aux aveux

Un jeune homme de 26 ans, identifié comme Josep Adjinankou Godwin, a été interpellé par les forces de l’ordre après des soupçons de vente de brochettes préparées à partir de viande de chats. Les faits présumés se seraient déroulés dans le secteur de la Corniche, à Dakar.

Selon des informations rapportées par Libération, le suspect aurait fait des aveux partiels lors de son audition par les enquêteurs. Il aurait notamment déclaré capturer des chats errants dans la rue avant de les abattre. « J’attrape les chats dans la rue. Après les avoir égorgés et dépecés, je ne cuisine pas la viande. Je la braise plutôt », aurait-il affirmé devant les policiers.

L’affaire a été révélée après le témoignage d’un riverain, identifié par les initiales A.D., qui dit avoir surpris le suspect dans les rochers de la Corniche. « Il avait déjà égorgé un chat et était en train d’en égorger un autre avec un tesson de bouteille », a-t-il raconté aux enquêteurs.

Un autre témoin, B.T., affirme pour sa part avoir reconnu le jeune homme comme étant celui qui lui avait vendu des brochettes auparavant. « Il m’avait vendu des brochettes au rond-point du Camp Jérémy. Il portait d’ailleurs le même bonnet », a-t-il déclaré.

Ces éléments ont conduit à l’interpellation du suspect afin de faire la lumière sur cette affaire qui suscite de vives réactions au sein de l’opinion publique. L’enquête se poursuit pour établir les faits avec précision et déterminer les éventuelles infractions retenues contre le mis en cause.