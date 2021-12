Le Sénégal a enregistré une croissance économique de 1,3% en 2020 (ANSD)

La crise sanitaire a eu des répercussions sur l’économie sénégalaise, en 2020, qui a enregistré un taux de croissance de 1,3%, après 4,6% en 2019, selon les Comptes nationaux semi-définitifs de 2020 et définitifs de 2019, publiés par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD). Qui indique que cette situation est consécutive à la crise sanitaire liée au Covid-19 et les mesures restrictives prises par les autorités (nationales et internationales) pour limiter la propagation du virus. De plus, une hausse de 1,5% du niveau général des prix1 est notée en 2020, après une appréciation de 2,1% en 2019.

“Les dépenses de consommation finale ont progressé, en volume, de 2,3% après 4,3% en 2019. Ce ralentissement est en liaison avec le comportement de la dépense de consommation marchande des ménages qui s’est accrue de 1,0% en 2020, après 4,0% en 2019”, note le document de l’ANSD

Qui ajoute que “La Formation brute de Capital fixe (FBCF), en volume, a évolué de 4,3% en 2020 contre 10,3% en 2019, sous l’effet du faible dynamisme de sa composante privée (1,7% en 2020 contre 11,3% en 2019)”.

“Les exportations des biens et services se sont contractées de 13,0%, après une hausse de 14,4% enregistrée en 2019 tandis que les importations de biens et services se sont accrues de 7,0% en 2020 contre 6,8% en 2020. Le taux d’épargne nationale s’est bonifié de 0,4 point pour s’établir à 24,3% du PIB en 2020 contre 23,8% en 2019”, indique les statisticiens.

Un contexte mondiale difficile

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie à covid-19. A cet effet, des mesures visant à limiter la propagation du virus ont été prises par de nombreux pays et ont ralenti l’activité économique, souligne l’ANSD. Ainsi, l’économie mondiale a connu une récession de 3,1% en 2020, après une croissance 2,8%2. Cette situation est le reflet des difficultés des pays avancés qui enregistrent une croissance de -4,5% (Royaume-Uni -9,8%, Zone Euro -6,3% ; Etats-Unis -3,4% ; etc.), des pays émergents et ceux en voie de développement (-2,1%). Toutefois, la Chine a enregistré une croissance de 2,3% en 2020.

Au niveau de l’UEMOA, les économies ont été affectées par la pandémie mais ont fait preuve de résilience. Ce qui s’est traduite par un taux de croissance positif de 1,8% en 2020, après 5,7% en 2019. Ce ralentissement de la croissance est lié à la baisse de l’activité économique, notamment dans les secteurs manufacturiers, de l’hôtellerie et de la restauration en lien avec les mesures prises par les Etats pour freiner la propagation du virus, rapporte le rapport dans son introduction.