Bourses universitaires : le gouvernement débloque 3,8 milliards pour apaiser la crise à l’UCAD

Le ministère de l’Enseignement supérieur a annoncé une série de mesures destinées à résoudre la crise opposant l’État au Collectif des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). À l’issue de plusieurs rencontres, le ministre Daouda Ngom a présenté un plan de sortie de crise qui mobilise plus de 3,8 milliards de francs CFA.

Selon le communiqué signé par le Directeur des Bourses, Jean Amédé Diatta, le ministre affirme qu’une première mesure vise à assurer le paiement de la bourse du Master I pour l’année académique 2025/2026, et celle du Master II pour 2026/2027. Le ministre explique que « 12.238 étudiants retardataires de Licence et Master I recevront un montant exceptionnel de 115.000 francs CFA en plus de leurs allocations de janvier ».

Une seconde proposition concerne les étudiants de Master II, dont 1.970 ayant déjà déposé leurs mémoires, qui bénéficieront d’un accompagnement financier spécifique. Pour ceux dont la formation est en cours, le ministère prévoit une aide globale de 390.000 francs CFA, correspondant à « une mensualité de 65.000 francs CFA payable de février à juillet 2026 ».

De plus, les étudiants n’ayant pas encore perçu leurs allocations liées aux changements de taux recevront « un paiement de 300.000 francs CFA début février 2026 », précise le ministre. Tous les étudiants de Master II bénéficieront également de la subvention de mémoire habituelle de 150.000 francs CFA.

Au total, « l’État consent un effort financier de 3.827.710.000 francs CFA malgré les contraintes budgétaires », souligne le communiqué.

Le ministère rappelle enfin que le paiement du mois de novembre 2025 sera effectué pour tous les étudiants remplissant les critères d’éligibilité, même en cas de retard administratif.