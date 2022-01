Keur Massar Nord : Assome DIATTA refuse la défaite

La tête de la mouvance présidentielle fait de la résistance. Aminata Assome Diatta rejette la victoire de l’opposition. Elle estime que le scrutin ne s’est pas déroulé dans les règles de l’art dans sa commune de Keur Massar nord.

Candidate de Benno Bokk Yaakaar pour la commune de Keur Massar Nord, le ministre Aminata Assome Diatta conteste les résultats du scrutin. Elle a soulevé un certain nombre «d’irrégularités» dans le but d’introduire un recours devant la justice. «La coalition Benno Bokk Yaakaar de Keur Massar Nord a pris part aux élections municipales du 23 janvier 2022. De nombreuses irrégularités ont été observées par la coalition Benno Bokk Yaakaar de Keur Massar Nord au niveau de sept centres de vote: Unité 11 des Parcelles assainies, Boune, 11 bis (unité 9), zone de recasement, unités 14, 15 et 5», renseigne le communiqué de presse de Benno Bokk Yakaar de Keur Massar Nord. Face à une situation d’une telle gravité, la coalition Benno Bokk Yaakaar de Keur Massar Nord juge utile de porter à la connaissance des autorités compétentes de telles «distorsions». C’est dans ce cadre que des recours ont été introduits pour dénoncer ces «manquements graves» à la réglementation électorale. «Ces recours n’ayant pas encore été vidés par les administrations compétentes, la coalition Bby rejette avec vigueur les résultats issus de ce scrutin le temps d’une décision judiciaire», poursuit notre source.

Ces différentes irrégularités, selon Assome Diatta et Cie, sont le fait de confusion des bulletins de la candidate de Benno Bokk Yaakaar de Keur Massar Nord avec celle du candidat de Benno Bokk Yaakaar au niveau du département. Ils pointent aussi une confusion des bulletins de vote de la candidate de Bby de Keur Massar Nord avec ceux du candidat de Bby à la commune de Yeumbeul Nord. Mais aussi, selon eux, de «comptage irrégulier» des votes; des présidents de bureaux qui donnent des consignes de vote en plein scrutin et enfin de «l’absence délibérée» du bulletin de vote de la candidate de Benno Bokk Yaakaar Nord sur une période de 5 heures, de 08h à 13h. Assome Diatta et ses partisans dénoncent également l’absence de président de bureau de vote.

«Ces irrégularités ont parfois lieu dans les plus grands centres de vote de la commune de Keur Massar Nord et ont porté un lourd préjudice à la coalition Bby de Keur Massar Nord. Ce qui a occasionné manifestement une rupture d’égalité entre les candidats», poursuit notre source.