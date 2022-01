CAN 2022 : Tous les joueurs gambiens testés négatifs à 48 heures du match contre le Cameroun

C’est la Fédération gambienne de football qui a donné l’information sur son compte Twitter ce jeudi matin. Tous les tests effectués sur leurs joueurs en vue du quart de finale de samedi contre le pays organisateur, sont revenus négatifs.

“La Fédération gambienne de football a le plaisir d’annoncer que l’équipe de Gambie a effectué ce matin ses tests d’avant-match Covid19 au Best Western Plus Hotel de l’équipe à Douala. Les 27 joueurs et le personnel ont été testés négatifs et donc tout le monde est disponible pour le plus grand match de samedi”, peut-on lire sur le compte Twitter de l’instance dirigeante du football gambien.