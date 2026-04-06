Combat royal: défait par Sa Thiès, Modou Lô écarte l’idée d’arrêter la lutte et avertit…

Au lendemain de son combat face à Sa Thiès, Modou Lô a choisi de s’exprimer avec dignité et lucidité. Dans une publication partagée sur sa page Facebook, l’ancien roi des arènes est revenu sur sa prestation, tout en appelant à la résilience.

Voici le post publié par Modou Lô sur sa page Facebook depuis sa maison au Lac Rose:Aujourd’hui, la tête haute.

“Le sport nous enseigne une chose essentielle : la victoire comme la défaite font partie du chemin. Hier, j’ai livré un combat avec honneur et détermination. Le résultat n’a pas été celui espéré, mais mon engagement reste intact.

Je tiens à féliciter mon adversaire Sa Thies pour sa performance et à saluer le nouveau roi des arènes. Le mérite lui revient.

À mes fans, à mon équipe, à tous ceux qui me soutiennent depuis le début : merci pour votre force, votre fidélité et votre amour.

La lutte est plus qu’un sport, c’est une école de vie, de respect et d’unité. Continuons à la faire grandir ensemble.

Le lion n’abandonne jamais. 🦁

On se relève. On revient. Plus fort”.