Les jeunes et les femmes ont joué un rôle déterminant dans l’aboutissement du projet PASTEF, comme l’a souligné Yacine Diagne lors d’une conférence sur la place et le rôle des femmes et des jeunes dans l’agenda de transformation du Sénégal 2050. Dans son allocution, Yacine Diagne a insisté sur le fait que l’objectif du projet avait été atteint grâce à la détermination, au sacrifice et à l’engagement de tous, mais a également mis en lumière les défis qui restent à surmonter.

“Nous avons atteint notre objectif, mais le plus dur commence”, a-t-elle affirmé. “Nous devons nous battre davantage pour sortir le Sénégal de la pauvreté et de la dépendance”. Elle a appelé à une mobilisation continue des jeunes et des femmes pour le développement du pays, soulignant que les femmes, en particulier, jouent un rôle crucial dans cette transformation. “La priorité, c’est les femmes, qui sont présentes partout. Elles détiennent l’économie, elles sont au marché, elles sont souvent les premières victimes de la prise en charge médicale”, a-t-elle déclaré.

Le référentiel Sénégal 2050, selon Yacine Diagne, prévoit de nombreuses mesures pour améliorer la condition des jeunes et des femmes, notamment en matière de formation et d’accès à des financements. “Pour atteindre nos objectifs, soyons patients”, a-t-elle ajouté. “Plus de 60 ans de mauvaise gouvernance ne peuvent pas être résolus en 09 mois de gouvernance. Il nous faudra du temps pour réussir cette transformation”.

Elle a également encouragé les femmes à se former davantage et à formaliser leurs structures pour accéder aux financements nécessaires à leur autonomie économique. “Il est essentiel que les femmes soient mieux organisées pour bénéficier de l’accompagnement et des ressources nécessaires”, a-t-elle souligné.

Dans son discours, Yacine Diagne, vice-coordinatrice de la Jeunesse Patriotique Sénégalaise de Dakar (JPS), a pris part à la conférence organisée par la JPS section Dieupeul Derkhlé, et a également interpellé les directeurs nouvellement nommés. Elle leur a demandé d’être plus proches des militants afin de garantir la mise en œuvre correcte des objectifs du référentiel Sénégal 2050. “Les jeunes et les femmes resteront les sentinelles du projet pour le développement durable du Sénégal”, a-t-elle conclu.

Ce discours met en lumière l’importance de l’implication active des jeunes et des femmes dans la politique de développement du pays. Si le chemin reste semé d’embûches, la volonté d’agir et la détermination de ces forces vives de la société sénégalaise semblent être des atouts essentiels pour atteindre les objectifs de transformation et de prospérité pour le Sénégal.