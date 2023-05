Instabilité à Ziguinchor: Le Mouvement ” Nous Les Bons Présidents” livre un message fort aux politiques

Animé par la situation d’instabilité grandissante à Ziguinchor, le mouvement dénommé ” Nous Les Bons Présidents ” NLBP à fait face à la presse locale ce samedi 20 mai au restaurant Le Kassa pour livrer un message aux hommes politiques du pays et aux autorités locales.

Portant la voix autorisée du jour, le président de ce mouvement essentiellement composé de jeunes à indiquer que leur entité est apolitique avant d’n ajouter que leur décision de s’adresser à la presse relève du quotidien difficile que vivent les ziguinchorois depuis quelques jours. Une situation qui, selon Mouhamadou Bamba Dieng, les préoccupe en première ligne car leur mouvement est basé à Ziguinchor et qu’il ne saurait rester indifférent face au nombreux dommages que cause cette instabilité.

Monsieur Dieng et ses camarades ont ainsi profiter de cette rencontre avec la presse pour lancer un appel au président de la république, premier garant de la sécurité publique et des autorités compétentes pour faire cesser dans la capitale du sud, ces troubles qui empêchent aux hommes et femmes de vaquer à leurs préoccupations pour nourrir leurs familles. A cela, les “Bons Présidents” ajoutent pour dénoncer la fermeture des écoles et le traumatisme dans lequel vivent les malades qui, en plus des difficiles conditions d’évacuation à l’hopital auxquelles leurs parents font face, se retrouvent quelques fois obligés à respirer dans leurs propres domiciles de l’aire pollué par des grenades lacrymogènes assourdi par des cris stridents des manifestants.

Soucieux de tous ces détails évoqués précédemment, le mouvement a pour terminer, appelez les politiques à pacifier le climat et invité les jeunes à plus e retenue car affirme t-il, l’avenir du pays appartient à, la jeunesse et que celle ci doit s’engager à le préserver à tout prix.