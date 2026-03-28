Secteur du transport terrestre: un dossier chaud sur la table de Diomaye Faye

La situation s’impose déjà comme un véritable dossier chaud sur la table du président Bassirou Diomaye Faye. À quelques jours du début du mouvement, la tension monte dans le secteur du transport terrestre, faisant planer de lourdes perturbations sur le quotidien des usagers.

À partir de lundi prochain, ces derniers risquent de vivre un véritable calvaire. En effet, plusieurs syndicats du transport ont décidé de décréter une grève générale de 72 heures. Une décision qui transforme davantage ce conflit en dossier brûlant sur la table du président Bassirou Diomaye Faye, appelé à gérer une crise sociale aux répercussions immédiates.

À l’origine de cette mobilisation, la Fédération des syndicats de transport, qui a boycotté la rencontre convoquée par le ministre des Transports, Yankhoba Diémé. Les syndicalistes dénoncent une démarche jugée irrespectueuse et accusent le ministre de manque de considération à leur égard. Déterminés, ils annoncent maintenir leur mot d’ordre de grève, renforçant ainsi la pression autour de ce dossier déjà brûlant sur la table du président Bassirou Diomaye Faye.

Les revendications sont nombreuses et traduisent un malaise profond dans le secteur. Les acteurs exigent notamment l’annulation de la convocation de 6 886 minicars pour une visite technique à Dakar, la levée de l’interdiction de circulation entre minuit et 5 heures du matin pour les véhicules de transport public, ainsi que la fin des tracasseries routières.

Ils réclament également la révision de la convention collective des transports routiers, la mise en place d’un conseil national de gestion du fret, et une meilleure régulation du sous-secteur des taxis. À cela s’ajoutent l’abrogation du décret n°847 du 28 mars 2024, la suspension de tout projet de rénovation des gares sans concertation préalable, ainsi que l’application des accords entre les travailleurs de l’AFTU et leurs employeurs.

Face à cette plateforme revendicative, les syndicalistes appellent l’État à ouvrir rapidement des négociations sérieuses. Car, préviennent-ils, la mobilisation sera maintenue. Une posture qui confirme que la crise du transport constitue désormais un dossier chaud sur la table du président Bassirou Diomaye Faye, dont la gestion sera scrutée de près.

Toutefois, des voix discordantes se font entendre. Le syndicaliste Gora Khouma s’est désolidarisé du mouvement, estimant que le gouvernement a déjà formulé des propositions intéressantes pour répondre aux préoccupations du secteur.