Hivernage 2021 : Diouloulou enregistre une forte plus dans la journée du mercredi au jeudi

Le secteur de la commune de Diouloulou a été arrosé par une forte pluviométrie dans la soirée d’hier mercredi vers 22h au Jeudi matin.

Après une semaine de répit, le ciel a encore ouvert ses louvres pour bénir par ses eaux le Fogny-diabang.

D’après des infos reçus de sources habitants la zone, certaines localités étaient inaccessibles par véhicule parce que les ponts servant de passerelles et de voies de ruissellement des eaux étaient coupés du réseau et bloqué le passage des engins mobiles.

Cette situation vécue par les populations du sud a de nouveaux excité le mal des sudistes qui s’impatientent de voir des pistes comme celles reliant Brikamanding 2 – Diouloulou, Diannah- Abené et Kafountine – Kassel d’êtres goudronnées.