11 novembre 1902, le retour d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba

La date du 11 novembre 1902 marque le retour d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Jugé le 5 septembre par l’administration coloniale, Serigne Touba devait être enfermé dans la prison de Saint-Louis avant sa déportation, le 20 septembre 1895. Il sera ainsi envoyé au Gabon, dans la forêt ténébreuse et abiotique de Mayombe. Le Cheikh n’en sera pas démotivé pour autant. Il subira dignement les épreuves à lui imposées par les colons, apeurés et ameutés par son influence. Pendant son absence, son aura ne fera que s’accroître avec le travail gigantesque de Mame Thierno Birahim Mbacké qui assure son intérim.

