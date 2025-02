La Grande Rencontre Tripartite réunissant le Syndicat, le Gouvernement et le Patronat constitue une étape majeure dans l’instauration d’un dialogue social dynamique, conformément à la vision du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Cet échange stratégique vise à renforcer la concertation entre les partenaires sociaux, favoriser un climat de travail serein et jeter les bases d’une gouvernance économique et sociale plus équitable et inclusive, au service du développement national.